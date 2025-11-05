Смертельный скроллинг: чем опасна привычка смотреть в телефон перед сном

Фото: 5-tv.ru

Новое исследование показало, что световое загрязнение в ночное время — включая уличные фонари и свечение экранов смартфонов перед сном — может значительно повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне проанализировали данные 466 взрослых пациентов (средний возраст — 55 лет), которые в 2005–2008 годах проходили ПЭТ/КТ-сканирование. Это позволило одновременно измерить уровень стресса в мозге и воспаление сосудов.

Данные об условиях освещения вокруг домов участников сопоставили со спутниковыми снимками из Атласа искусственной яркости ночного неба «Новый мир». К 2018 году у 17% участников развились серьезные проблемы с сердцем.

Исследователи обнаружили, что чем ярче освещено жилье ночью, тем выше активность мозга и воспаление сосудов — два ключевых фактора, приводящих к сердечно-сосудистым болезням.

«Мы выявили почти линейную зависимость между уровнем ночного освещения и риском болезней сердца: чем больше света, тем выше опасность», — заявила доктор Шейди Абохашем, руководитель направления ПЭТ/КТ-исследований сердца.

По ее словам, даже слабый ночной свет способен вызвать стрессовую реакцию мозга, провоцирующую воспаление артерий. Со временем это приводит к уплотнению стенок сосудов и может закончиться инфарктом или инсультом.

Риск возрастал еще сильнее у тех, кто жил в районах с высоким уровнем транспортного шума и другими стрессовыми факторами.

Ученые предложили городским властям сократить ненужное наружное освещение и использовать фонари с датчиками движения, а людям — не держать включенный свет ночью и не смотреть на экраны смартфона или телевизора перед сном.

«Световое загрязнение — это не просто раздражающий фактор. Оно напрямую влияет на здоровье сердца», — подчеркнула Абохашем.

