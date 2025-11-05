В Малайзии нашли обнаженное тело женщины со связанными руками

Фото: Daniel Chan/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Задержаны трое мужчин.

В Малайзии полиция расследует загадочную смерть женщины, тело которой было найдено обнаженным и со связанными за спиной руками в кустах неподалеку от железнодорожной станции в султанате Селангор. Об этом сообщает Mothership.

Жуткую находку 29 октября сделал прохожий, который почувствовал резкий трупный запах рядом с электроподстанцией недалеко от города Сери-Кембанган. Вызванные на место полицейские подтвердили, что женщина находилась в неестественной позе, а ее вещи поблизости не обнаружены.

Личность погибшей установили на следующий день, однако власти не разглашают ее имя. По данным местных СМИ, 31 октября останки опознал сводный брат женщины, заявивший, что семья подала заявление о ее пропаже еще 25 октября.

Полиция задержала трех мужчин — брата, бывшего бойфренда погибшей и еще одного знакомого — для дачи показаний. Однако в ведомстве подчеркивают, что обвинения пока никому не предъявлены. Следователи рассматривают несколько версий, включая убийство на почве ревности и ритуальное преступление.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в турецкой Анталии полиция расследует исчезновение российской туристки, которая отправилась на море со своим новым знакомым и пропала без следа. После тщательного изучения камер наблюдения и опроса свидетелей оперативники не нашли ни одной зацепки. Ее 12-летний сын остался один в чужой стране.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.