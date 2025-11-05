Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 40 дронов боевиков ВСУ над Россией
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев.
Большинство беспилотников были перехвачены в небе над Воронежской, Ростовской и Курской областями.
Средства противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом в среду, 5 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
По данным Минобороны, 11 дронов были ликвидированы над Воронежской областью, восемь — над Ростовской, а по шесть беспилотников уничтожены в небе над Курской областью и Республикой Крым.
Кроме того, силы ПВО сбили пять БПЛА над Брянской областью и по два — над Белгородской и Орловской областями.
Ранее в этот же день губернатор Владимирской области сообщил о нападении украинских беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры в пригороде Владимира. По его словам, системы жизнеобеспечения региона не пострадали.
Как сообщал 5-tv.ru, днем ранее, в ночь на 4 октября Средства ПВО РФ сбили 85 дронов ВСУ над регионами России.
