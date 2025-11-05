Фото: www.globallookpress.com/ Li Ying

Брат Карла III на британские налоги заказал 40 проституток.

Принц Эндрю систематически домогался женщин, используя свое привилегированное положение, что в конечном итоге привело к лишению его королевских титулов. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на сенсационную биографию «Взлет и падение дома Йорков», опубликованную автором Эндрю Лауни. В книге приводятся свидетельства модели, сотрудниц дворца и массажистки, описывающие многолетние домогательства со стороны бывшего герцога Йоркского.

«Он хотел, чтобы я занялась извращенной сексуальной деятельностью. У него не было границ. Мне казалось, что он использовал меня несколько дней, чтобы воплотить в жизнь свои самые смелые фантазии», — цитирует автор модель, познакомившуюся с 65-летним Эндрю на благотворительном мероприятии в конце 1980-х.

Модель утверждает, что принц дважды вступал с ней в интимную связь, ссылаясь на свободные отношения с супругой. Сотрудницы королевского хозяйства подтверждают постоянное неприемлемое поведение принца. Массажистка из гольф-клуба описала то, как во время сеансов вел себя брат короля Карла III. По ее словам, принц настаивал на полном обнажении и задавал интимные вопросы.

«Он все время говорил об анальном сексе и шутил на эту тему. Это просто ненормальное поведение для сеанса», — отметила она.

Биограф также приводит данные о злоупотреблении служебным положением: во время официальной поездки в Таиланд в 2001 году Эндрю за четыре дня вызвал в свой пятизвездочный отель 40 проституток, используя средства налогоплательщиков. В четверг Букингемский дворец официально объявил о лишении Эндрю всех титулов и требовании освободить Королевскую ложу. В заявлении подчеркивается, что решение принято несмотря на отрицание обвинений самим Эндрю, а мысли королевской семьи остаются с жертвами насилия.

