«Из ряда вон выходящее»: названа необычная деталь пропажи Усольцевых

Фото: © РИА Новости/Кирилл Шипицин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Прошло больше месяца с момента исчезновения семьи.

Пропажа людей происходит при разных обстоятельствах, однако, когда бесследно исчезает целая семья, это выглядит странно. Об этом в беседе с aif.ru отметил криминалист Михаил Игнатов.

Прошло больше месяца с момента исчезновения семьи Усольцевых из Красноярского края — 64-летнего Сергея, его 48-летней жены Ирины и пятилетней дочери Арины. Они отправились в поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье 28 сентября, и с тех пор о них ничего не известно.

«Я бы не сказал, что люди часто пропадают бесследно. Но в целом пропадают при разных обстоятельствах. Чаще, конечно, люди с алкогольными зависимостями, бродяги. Их объявляют в розыск, начинают проверять все неопознанные трупы и так далее. А так, как пропали Усольцевы, ушли в поход, исчезли и не оставили следов — это что-то из ряда вон выходящее. Я такого не припомню, чтобы целая семья бесследно исчезала», — поделился он.

Автомобиль семьи нашли у подножия горы, откуда они ушли пешком. Последний сигнал телефона главы семьи был зафиксирован в горной местности. В поисках участвовали спасатели, волонтеры, дроны и вертолеты, однако ни следов людей, ни их собаки породы корги обнаружено не было.

По словам специалиста, туристы и альпинисты действительно часто теряются, но даже в таких случаях тела или вещи обычно удается найти.

«По одному бывает пропадают туристы, альпинисты. Здесь какие варианты… Или погиб, в расщелину упал, или замерз где-то на леднике. Потом находят спустя какое-то время труп окоченевший. А здесь никаких предпосылок не было, чтобы всем пропасть и погибнуть. Как сквозь землю провалились», — добавил Игнатов.

Следствие рассматривает несколько версий: несчастный случай, нападение животных, криминальный след или инсценировка с целью бегства за границу. Последняя версия связана с тем, что глава семьи имел международные контакты и работал по грантам.

О пропаже сообщил взрослый сын Ирины от первого брака, Данил Баталов. Следователи продолжают проверять все версии. Между тем в народе Кутурчинское Белогорье уже прозвали «Усольцевским треугольником» — по аналогии с Бермудским из-за загадочных исчезновений в этих краях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.