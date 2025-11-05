Сколько вешать? Когда ценники в магазинах станут понятнее

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Ретейлеров могут обязать указывать на ценниках стоимость продукта за литр или килограмм.

В России хотят ужесточить правила торговли. Ретейлеров могут обязать указывать на ценниках стоимость продукта за литр или килограмм. Как выяснили «Известия», предложение поступило в Минпромторг и Роспотребнадзор.

Сейчас в одном и том же магазине можно встретить ценники как за сто граммов, так и за килограмм. Ну а в каких-то случаях просто указывают сумму за упаковку. А еще нужно найти вес на этикетке и все правильно подсчитать. В итоге разобраться, какой товар выгоднее, не всегда может даже продавец.

«Указывается зачастую цена за сто граммов, что вводит в заблуждение. Это помещение продукции в одинаковую ценовую категорию, но с разными показателями массы. Например, есть творог 100, 150, 200 граммов, и они стоят одинаково», — рассказал член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

По словам экспертов, введение единой меры для ценников поможет бороться с так называемой шринкляцией. Когда производитель уменьшает объем в упаковке и начинает продавать вместо привычного литра, к примеру, 900 миллилитров молока — за ту же стоимость.

