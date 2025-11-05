«Больше ее никто не видел»: тайна пропажи российской туристки в Турции

Фото, видео: 5-tv.ru

Сын женщины, которому всего 12 лет, остался один.

В турецкой Анталии полиция расследует загадочное исчезновение российской туристки. Она отправилась на море со своим новым знакомым. И больше никто ее не видел. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев, но не нашли ни одной зацепки, которая могла бы вывести на след пропавшей.

Совсем один в чужой стране остался ее несовершеннолетний сын. Помощь ему оказали наши дипломаты. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

С небольшой сумкой в руке по аэропорту идет 12-летний мальчик. Он только что прилетел из Турции. Едва ли ребенок испытывает радость от возвращения на Родину: вместо дома он отправляется в отдел полиции, чтобы написать заявление. Его мама бесследно исчезла на курорте в Анталии четыре дня назад.

Сведений о пропавшей Ирине Киселевой крайне мало. Сама из России, но живет в Германии. Известно, что она полетела в отпуск в Турцию вместе с сыном. Жили в пятизвездочном отеле, ходили на экскурсии, купались в море. В день исчезновения не было ничего необычного: проснулись, позавтракали, даже встретилась с родственниками.

«Она сказала: «У меня двоюродные братья из Перми приехали!» Еще посмеялась, говорит: «Теперь ни с кем не познакомлюсь!» — рассказала туристка Альфия.

Вечером того же дня Ирина взяла немного денег и сказала ребенку, что уходит в магазин, но обратно в номер уже не вернулась. Оказалось, что из гостиницы туристка вышла не одна, а в сопровождении другого постояльца — Романа Иванченко, с которым они познакомились накануне.

По словам спутника, они вместе с Ириной пошли на пляж искупаться. Выйдя из воды, он отвлекся и пошел поиграть в волейбол. Когда вернулся, женщины уже не было.

«Когда вы увлечены игрой, вы не следите за тем, кто и чем занимается. Тем более я знал человека один день. Каждый на отдыхе делает, что он хочет», — прокомментировал ситуацию Роман Иванченко.

По некоторым данным, вместо того, чтобы сразу обратиться в полицию, Роман забрал сумку, которую Ирина оставила на пляже, и отнес в свой номер. Только ближе к полуночи он передал вещи на ресепшен. Работники отеля, поняв, что случилось, позвонили в правоохранительные органы.

След пропавшей девушки оборвался у моря: в последний раз ее видели на пляже, она спала на шезлонге. Турецкие жандармы отсмотрели камеры, опросили очевидцев, попытались выстроить маршрут россиянки — все безрезультатно.

Основных версий исчезновения две: либо произошел несчастный случай на море и Ирина утонула, либо ее похитили.

«Похищают не с целью выкупа. Здесь цель — рабство. Иногда это интимная индустрия, наркоиндустрия — перевозка. И бывает самое печальное — это трансплантация органов», — предположил юрист по туризму Эдуард Шалосонов.

Сложно представить, какие эмоции испытывал 12-летний сын туристки в тот момент, когда мама пропала. К счастью, помогло турагентство. Сотрудники отправили мальчика домой в сопровождении гида, который передал ребенка родственникам. Хотя с момента пропажи прошло уже четыре дня, они уверены, что найти Ирину живой все еще возможно.

