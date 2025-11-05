Сильнейший тайфун: российские туристы пережидают стихию в гостиницах при свечах

Российские туристы пережидают тайфун на Филиппинах в гостиницах при свечах

Фото, видео: www.globallookpress.com/Philippine Red Cross; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Скорость ветра достигает 50 метров в секунду.

Сильнейший тайфун на Филиппинах стал ловушкой для двух тысяч наших туристов, которые отдыхают на популярных курортах. Российское посольство рекомендовало не выходить на улицу, ведь скорость ветра достигает 50 метров в секунду.

Наши граждане пережидают стихию в гостиничных номерах при свечах, из-за того, что во многих отелях нет электричества. Тайфун вызвал масштабные наводнения по всему региону. Затоплены основные магистрали, под воду ушли целые кварталы.

Люди вынуждены ждать помощи, забираясь на крыши. Из самых опасных районов эвакуировали уже 400 тысяч человек. Известно, что жертвами стихии стали более 50 жителей. При этом, в самый разгар спасательной операции рухнул вертолет экстренных служб, его экипаж погиб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.