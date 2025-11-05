Путин: натовский корабль находился в зоне проведения испытаний «Буревестника»

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Российские военные не мешали работе судна альянса.

Россия начала серийное производство ракетного комплекса «Орешник». Его уже поставили на боевое дежурство. Владимир Путин рассказал о прорывных достижениях наших ученых и оружейников. Президент также наградил разработчиков новейших боевых платформ — крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон».

Глава государства подчеркнул, что эти проекты имеют важнейшее значение для безопасности России и обеспечат стратегический паритет на десятилетия вперед.

«По дальности полета „Буревестник“, как известно, превзошел все известные в мире ракетные системы. У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время. Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне, и во время проведения испытания Буревестника 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят», — заявил Путин.

«Буревестник» и «Посейдон» созданы из отечественных материалов. А их прорывные технологии можно использовать не только в оборонно-промышленном комплексе, но и в гражданских сферах. Например, в проектах по освоению Арктики и Луны.

Кроме того, уже началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Глава государства также поздравил участников церемонии с Днем Народного Единства. И подчеркнул, что этот праздник напоминает о нашей сплоченности, преемственности поколений и ответственности за судьбу страны.

