В Госдуме напомнили о штрафах за неправильную резину

Требования к покрышкам закреплены в специальном перечне от правительства.

Российских автовладельцев могут оштрафовать за использование зимних шин с глубиной протектора менее четырех миллиметров или за установку на одной оси летней и зимней резины. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Депутат напомнил, что требования к покрышкам закреплены в установленном правительством перечне неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию транспортных средств.

Федяев подчеркнул, что за несоблюдение этих правил, согласно статье 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей», нарушителей ждет административный штраф в размере 500 рублей.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, автомобилистам без флага России на номере грозит штраф. Согласно новому ГОСТу, разместить флаг на номерных знаках обязаны только те, кто зарегистрировал машину после 1 января 2025 года.

