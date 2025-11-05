Дроны ВСУ повредили жилые дома в Орле

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На месте происшествия работают специалисты, они ликвидируют последствия атаки.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Орел. При падении обломков дронов несколько частных домов и хозяйственная постройка получили повреждения. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале.

«В результате работы сил ПВО над Орлом уничтожены БПЛА противника. При падении отдельных элементов повреждены несколько частных домов и хозпостройка», — написал он.

Глава региона добавил, что пока нет информации о пострадавших. На месте происшествия работают специалисты, они ликвидируют последствия атаки.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, средства противовоздушной обороны сбили 85 дронов ВСУ над регионами России в ночь на 4 ноября. Больше всего беспилотников сбили над Воронежской, Нижегородской, Курской и Белгородской областями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.