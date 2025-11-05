Замглавы МИД Грушко заявил о подготовке НАТО к блокаде Калининградской области

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

В таких условиях трудно увидеть возможности для диалога, направленного на снижение напряженности, добавил дипломат.

НАТО активно отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области и усиливает силы в Балтийском регионе, заявил в интервью «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами», — пояснил Грушко.

По его словам, в таких условиях трудно увидеть возможности для диалога, направленного на снижение напряженности. В отличие от России, страны НАТО не проявляют открытости для честных и равноправных обсуждений путей деэскалации в регионе.

«В связи с этим, мы будем использовать все доступные возможности международно-правового и иного характера для обеспечения национальной безопасности и интересов нашей страны», — резюмировал дипломат.

Как ранее писал 5-tv.ru, страны НАТО оказывают давление на США, стремясь сорвать продвижение американской инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, европейские члены альянса затягивают вооруженный конфликт, снабжая киевский режим оружием и оказывая ему финансовую поддержку.

