The Times: Украина получит менее половины средств от продажи «Челси»

Фото: www.globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сделка по продаже футбольного клуба состоялась в мае 2022 года после введения санкций против Романа Абрамовича.

Украине достанется менее половины средств от продажи лондонского футбольного клуба (ФК) «Челси». Большая часть денег пойдет на погашение кредитов бывшего владельца клуба, российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом сообщила газета The Times, ссылаясь на финансовый отчет, опубликованный Daily Mail.

Судя по документам, связанных с продажей «Челси», в благотворительный фонд для помощи пострадавшим от конфликта на Украине будет перечислена лишь «чистая выручка». Первостепенно клубу необходимо погасить кредиты на общую сумму 1,54 миллиарда фунтов стерлингов (около 170 миллиардов рублей — Прим. Ред.). Таким образом, украинской стороне направят около 987 миллионов фунтов стерлингов (около 108 миллиардов рублей — Прим. Ред.).

«Челси» принадлежал бизнесмену Роману Абрамовичу с 2003 года. Сделка по продаже клуба состоялась в мае 2022 года после введения санкций против его владельца. Сейчас средства остаются замороженными на специальном банковском счете, российский предприниматель ими распоряжаться не может.

Кроме того, британские эксперты опасаются, что Украина и вовсе может не получить выплаты, поскольку в документах нет никаких указаний Абрамовича на аннулирование его кредитных обязательств. В дополнение, между бизнесменом и властями Великобритании есть разногласия относительно того, кому будет оказана помощь. Предприниматель настаивал, чтобы выплаты поступили всем пострадавшим сторонам, включая россиян.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Норвегия выделит более семи миллиардов евро на поддержку Украины в 2026 году

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX