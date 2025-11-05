Созрел для венца: Криштиану Роналду рассказал, когда женится на Родригес

Фото: www.globallookpress.com/Komodo Studio

Футболист сделал предложение своей невесте спонтанно в присутствии детей.

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду признался, что он с невестой Джорджиной Родригес планируют сыграть свадьбу сразу после Чемпионата мира 2026 года. Об этом он заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Футболист добавил, что хорошим дополнением к долгожданному торжеству может стать трофей, который он намерен заполучить.

«Свадьба? Планируем сделать это после чемпионата мира и желательно с трофеем! Но она не тот человек, который любит большие вечеринки. Ей такое не нравится, поэтому я учту это», — сказал Роналду в интервью.

Португалец также раскрыл подробности предложения руки и сердца Джорджине Родригес. Он рассказал, что ответственный шаг он сделал спонтанно, после того, как решение пришло к нему ночью.

«Было около часа ночи. Мои дочери спали. Когда я вручил кольцо Джорджине, мои дочери вошли и сказали: «Папа, ты собираешься попросить ее выйти за тебя замуж?» Я сказал: «Вау, это подходящий момент, чтобы сказать «да». Это было то самое время», — признался футболист.

При этом Роналду не вставал на одно колено, но произнес трогательную речь. По его словам, он не из тех романтиков, которые каждую неделю балуют своих возлюбленных цветами.

Спортсмен назвал Джорджину женщиной всей своей жизни и отметил, что она искренне заботится о нем и действительно его понимает.

Роман Криштиану Роналду и Джорджины Родригес начался в 2016 году, когда они познакомились в Мадриде в бутике Gucci, где работала девушка. Их отношения стали публичными в начале 2017 года на церемонии вручения «Золотого мяча».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в августе 2025 года Джорджина объявила о помолвке с Роналду, опубликовав в соцсетях фотографию с кольцом и подписью: «Да, я хочу. В этой и во всех моих жизнях». У пары есть двое общих детей — Алана и Белла. Также они воспитывают троих детей Роналду от прошлых отношений: Криштиану-младшего, Еву и Матео.

