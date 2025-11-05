Гневное Солнце: ученые зафиксировали ярчайшую вспышку высшего класса

Фото: 5-tv.ru

Последний столь мощный выброс наблюдали в июне.

Специалисты зафиксировали на Солнце ярчайшую вспышку высшего класса X1.8, которая находилась под углом 55-60 градусов от направления на Землю. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам ученых, вспышка произошла 4 ноября в 20:15 по московскому времени и длилась примерно 36 минут: пика она достигла в 20:34 и продолжалась примерно до 20:51.

Она возникла в активной области 4274, которая находится под углом примерно 55–60 градусов к направлению на Землю, что считается относительно безопасным положением. При этом эксперты подчеркнули, что выбросы от крупных вспышек иногда проходят под углами до 90 градусов.

Как отметил руководитель лаборатории, последняя солнечная вспышка подобной мощности (X1.9) наблюдалась около пяти месяцев назад.

"Произошедшая вспышка подтверждает, что активные центры, наблюдающиеся сейчас на Солнце, "работают" в самом опасном режиме — накоплении энергии для больших событий", — говорится в публикации астрономов.

