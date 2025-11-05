Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Точность и эффективность удара подтвердил авианаводчик.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил живую силу и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».

«Получили на командном пункте задачу по уничтожению опорного пункта противника. Произвели взлет, затем поразили цель авиационным вооружением. <…> Полет прошел штатно, без замечаний. Победа будет за нами! Слава России!» — рассказал штурман-оператор Ка-52М Данил.

После удара экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на базу.

Авианаводчик подтвердил уничтожение личного состава ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

