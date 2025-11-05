«Панцирь» против дрона ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
У комплекса в боекомплекте 12 зенитных ракет и 1400 выстрелов для двуствольных пушек.
Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» уничтожил беспилотный летательный аппарат украинских боевиков.
Для уничтожения воздушных целей у комплекса 12 зенитных ракет, а также две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.
Вооружение ЗРПК «Панцирь-С» позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.
Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за десять секунд перейти из дежурного режима в боевой.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
