Минфин США разрешил операции с якобы связанными с Лукашенко самолетами

При этом решение Вашингтона не касается разблокировки других активов и не отменяет существующие санкции против Белоруссии.

Министерство финансов США выдал лицензию, позволяющую проводить финансовые операции, связанные с тремя самолетами, ранее попавшими под санкции, которые американские власти связывают с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом говорится в документе, опубликованном во вторник Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США.

Согласно документу, разрешение распространяется на самолеты с бортовыми номерами EW-001PA, EW-001PB и EW-001PH, а также на операции, «связанные с их использованием Лукашенко или иностранной компанией с ограниченной ответственностью Slavkali».

Также в документе уточняется, что лицензия не касается разблокировки других активов и не отменяет существующие санкции против Белоруссии.

Как ранее писал 5-tv.ru, в середине октября Александр Лукашенко заявил, что готов заключить большую сделку с США, если в ней будут учтены интересы Минска.

А в августе президент США Дональд Трамп и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Американский лидер назвал беседу «очень хорошей». Лукашенко также остался доволен диалогом с Трампом.

