Урожай яблок подоспел вслед за гранатами, которыми славится южный регион.

В скором времени на полках российских магазинов появятся кандагарские яблоки. Они будут поставляться вслед за гранатами, производством которых известен Афганистан. Об этом проинформировал афганский новостной портал Alemarah.

Как сообщил источник, первая партия яблок составила 50 тонн. Фрукты местного производства отправили в Россию через контрольно-пропускной пункт Торгунди в западной провинции Герат на границе с Туркменистаном.

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана в соцсети Х назвал это событие радостной новостью. По его словам, это плодотворный шаг, который позволит афганским садоводам найти новый и хороший рынок сбыта своей продукции.

Кроме того, из Кандагара в Россию недавно завезли 25 тонн гранатов в рамках программы по расширению экспорта свежих фруктов на внешние рынки.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, молдавские яблоки гниют в садах из-за невозможности продать их в Россию. Во «фруктовом вопросе» Молдавия обвиняет в политической предвзятости Россию.

