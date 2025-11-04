На Кремлевской площади Вологды состоялось открытие памятника Ивану Грозному

Фото, видео: 5-tv.ru

Губернатор области Георгий Филимонов сообщил, что мероприятие посетили более пяти тысяч человек.

Памятник царю Ивану Грозному открыли на Кремлевской площади в Вологде. Как отметил губернатор области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале, таким образом была восстановлена историческая справедливость.

Именно при этом правителе в городе началось строительство каменной крепости, которая должна была превзойти московский Кремль, и было заложено основание соборного храма. В рамках открытия постамента также прошел праздничный концерт.

Памятник царю был размещен рядом с трехэтажным корпусом Вологодского кремля и Воскресенским собором и колокольней. Глава региона назвал его «новым смысловым маркером города», который связывает великое прошлое и будущее.

«Памятник уже привлекает много вологжан и гостей областной столицы. Только сегодня на открытии Кремлевской площади побывали 5,5 тысячи человек. Многие приехали, чтобы увидеть монумент своими глазами», — написал Филимонов.

О значимости события для вологжан высказался также мэр Сергей Жестянников. По его словам, памятник Грозному установлен на месте, которое и прежде являлось точкой притяжения жителей и гостей города.

«Для вологжан это правда очень значимо. И это место, и Софийский собор, и Вологодский кремль, и эта площадь. Конечно, это одно из основных мест, куда приходим мы со своими детьми, куда приходят туристы», — сказал Жестянников.

