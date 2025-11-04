«Был хорошим коллегой»: Татьяна Веденеева о смерти Юрия Николаева
Ведущая Веденеева назвала умершего Юрия Николаева хорошим коллегой
Телеведущая выразила глубокое соболезнование жене покойного.
Народный артист РФ Юрий Николаев, был профессионалом и хорошим коллегой. Об этом 5-tv.ru рассказала актриса кино и телеведущая Татьяна Веденеева.
«Конечно, он был очень хорошим коллегой, профессионалом, во-первых, телевизионным очень человеком. Но очень важно, что он был хорошим коллегой для других, кто работал вместе с ним. Это очень важно. Мы все люди одинаковые в коллективе, и это имеет большое значение», — рассказала Веденеева.
По словам телеведущей, она давно знала о серьезных проблемах Николаева. Веденеева обратилась также к супруге покойного, Элеоноре Николаевой.
«У него были серьезные проблемы давно уже, и он, конечно, очень стойко держался, я выражаю сочувствие и соболезнования его жене», — поделилась Веденеева.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Юрий Николаев умер 4 ноября в возрасте 76 лет. Он прославился в качестве телеведущего музыкальной программы «Утренняя почта». В начале 2000-х годов у Николаева диагностировали рак кишечника.
