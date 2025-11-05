Певица Алекса в очередной раз передумала разводиться с мужем

Фото: Instagram*/aleksa___official

Знаменитость призвала поклонников беречь семью, а не отстаивать свою правоту.

Экс-возлюбленная Тимати 37-летняя певица Алекса (настоящее имя — Александра Чвикова — Прим. Ред.) передумала разводиться со своим мужем, фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Об этом она рассказала на странице в Instagram*.

По ее словам, в парах часто случаются кризисы, идеальных людей нет. Она сделала выбор в пользу сохранения семьи, отметив, что женщины зачастую бывают крайне эмоциональны.

«Мы с мужем любим друг друга и впредь будем стараться только строить и защищать свою любовь, семью. Мы, женщины, иногда бываем порой эмоциональны. Поэтому не судите строго. Многие проходят подобные ситуации в жизни», — написала Алекса, отвечая на вопрос подписчика.

Певица добавила, что выбирает быть счастливой, а не отстаивать свою правоту. Она призвала поклонников беречь семью, назвав ее «главным капиталом».

«Семья в наше время — это самый главный капитал», — резюмировала знаменитость.

До этого Алекса неоднократно говорила о разводе. Сначала она объявляла о расставании в своих блогах, но затем удаляла посты, объясняя это взломом аккаунта или заявляя, что все хорошо.

Тем не менее, в конце октября 2025 года она вновь публично объявила о разрыве, сославшись на то, что брак завершен и они с мужем идут разными путями.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.