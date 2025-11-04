Норвегия выделит более семи миллиардов на поддержку Украины в 2026 году

Фото: www.globallookpress.com/Carl Sandin

Между странами подписан соответствующий меморандум.

Власти Норвегии выделят Украине 85 миллиардов норвежских крон (более семи миллиардов евро. — Прим. ред.) в 2026 году. Об этом рассказали в пресс-службе правительства страны.

По итогам встречи в Норвегии, министры оборонных ведомств двух стран подписали меморандум о внедрении единых стандартов качества оборонной продукции, а также соглашение между украинской и норвежской компаниями о создании совместного оборонного предприятия на Украине.

Кроме того, как отмечается в дипломатическом документе, в 2026 году Осло собирается увеличить расходы на оборонные нужды до 3,4% от ВВП. Предполагается, что власти увеличат военные траты на 4,2 миллиарда норвежских крон (приблизительно 358 миллионов евро).

