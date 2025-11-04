Умер народный артист России Юрий Николаев

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Знаменитый телеведущий и актер ушел из жизни на 77-м году жизни после продолжительной болезни.

Умер известный телеведущий и актер, народный артист РФ Юрий Николаев. Ему было 76 лет. О смерти Николаева сообщил народный артист России Николай Цискаридзе в своем Telegram-канале.

«Юрий Николаев ушел на небеса… Совсем недавно мы... вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд… И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько! Давайте вместе вспомним… Светлая память», — написал артист балета.

Ранее 4 ноября стало известно, что Юрий Николаев был госпитализирован в одну из больниц в Москве. Состояние телеведущего резко ухудшилось утром, когда он был у себя дома. На скорой Николаев был доставлен в больницу и находился в реанимации.

Известно, что в течение 15 лет народный артист боролся с раком кишечника.

