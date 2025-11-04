Эффект «черепашьей кожи»: какая болезнь приводит к сухости в локтях

Профессор Ионов: Сухость кожи на стопах может говорить о наличии гиперкератоза

Фото: 5-tv.ru

Причина кроется в нехватке одного важного витамина.

Сухость кожи на стопах, локтях и ладонях может свидетельствовать о наличии гиперкератоза или нарушений работы тонкого кишечника. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета МГОУ Станислав Ионов.

Как отметил эксперт, зачастую гиперкератоз развивается при нехватке в организме витамина А, содержащийся в печени, в овощах и фруктах оранжевого цвета.

Проявляется это заболевание в виде чрезмерного утолщения верхнего слоя кожи, который перестает нормально отслаиваться. На коже образуются плотные корочки, она становится более сухой. Кроме того, дефицит витамина А может привести к нарушению сумеречного зрения (так называемая куриная слепота. — Прим. ред.).

По словам Ионова, если питание полноценное и сбалансированное, но симптомы сохраняются, то это может говорить о плохом усвоении «оранжевого» витамина из-за нарушения работы тонкого кишечника или мальабсорбции.

Врач отметил, что при этом заболевании нарушается всасывание не только витамина А, но и других жизненно важных веществ. Это приводит к ухудшению работы микробиоты кишечника, которая помогает в выработке витаминов и ферментов, необходимых для восстановления и нормального функционирования организма.

При обнаружении этих симптомов необходимо обратиться к гастроэнтерологу, который проведет комплексное обследование и назначит подходящее лечение.

