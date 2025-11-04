Фото: www.globallookpress.com/Martin Schutt

Речь идет о коммерческих поставках, которых больше нет.

Коммерческие поставки электроэнергии с Украины в Молдавию были остановлены. Об этом пишет EADaily, анализируя данные европейского оператора ENTSO-E. Причина — успешные удары ВС РФ по объектам энергетики Незалежной, которые были нанесены в ответ на террористические атаки режима Зеленского по гражданским объектам в России.

Украина, отмечает издание, испытывает дефицит электроэнергии и с 1 ноября коммерческие поставки в Молдавию больше не осуществляются. Теперь единственным поставщиком электроэнергии для страны является Румыния.

Прежде Молдавия получала электроэнергию — это были основные объемы — из Приднестровья. Но после того, как украинский транзита российского газа был остановлен, поставки прекратились.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молдавские яблоки гниют в садах из-за невозможности продать их в Россию. И пока власти пытаются использовать в отношении России бесславный метод политического шантажа, фермеры считают свои последние леи. Никакой компенсации за сгнивший урожай им никто не предлагает. Как и достойных альтернатив сбыта.

