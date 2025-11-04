Фото, видео: 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин осмотрел экспозицию выставки «Православная Русь — к Дню народного единства», которая посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Она проходит в «Манеже».

Выставка охватывает период, начинающийся с нападения Германии на СССР в 1941 году и заканчивающийся подписанием Акта о капитуляции Японии в 1945 году, когда закончилась Вторая мировая война.

В «Манеже» представлены более 700 уникальных экспонатов, в том числе редкие архивные документы и предметы времен войны, например, Знамя Победы.

