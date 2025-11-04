Путин встретился с юными активистами и детьми героев СВО на Красной площади
С президентом пообщались более 20 ребят от 9 до 17 лет.
Президент РФ Владимир Путин в День народного единства встретился на Красной площади с юными активистами, представителями волонтерских движений и детьми героев спецоперации (СВО).
Пообщаться с российским лидером смогли представители организаций «Юнармия», «Движение первых», «Волонтеры Победы», «Защитники Отечества», «Всероссийский студенческий корпус спасателей», Ассоциация ветеранов СВО и «Поисковое движение России». Всего более 20 ребят от девяти до 17 лет.
Ранее в этот день Президент Российской Федерации Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.
Кроме того, в День народного единства президент вручит государственные награды за вклад и укрепление единства нации.
