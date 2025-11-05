Почему серебро оставляет следы на коже и как этого избежать

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

Узнайте, как справиться с этой неприятностью.

Многие владельцы серебряных украшений сталкиваются с проблемой темных следов на коже. Что же стоит за этим явлением и как его предотвратить? На эти вопросы порталу Life.ru ответила руководитель товарного направления ювелирного магазина Татьяна Ценина.

Основная причина появления следов на коже связана с составом сплава. Чистое серебро 999-й пробы, хоть и обладает прекрасным блеском, слишком мягкое для создания долговечных украшений. Поэтому в производстве его комбинируют с другими металлами. Например, стерлинговое серебро 925-й пробы содержит 7,5% меди, которая может вступать в реакцию с кожей.

«Наш пот содержит сульфаты и другие соединения, которые при контакте с металлом вступают в реакцию. При этом на поверхности украшения образуется тончайший слой сульфида серебра, имеющий черный цвет. Именно он отпечатывается на коже, оставляя характерные темные или зеленоватые следы», — объясняет Татьяна.

Стоит учитывать, что интенсивность этой реакции зависит от индивидуальных особенностей организма. Химический состав пота может варьироваться в зависимости от рациона питания, метаболизма, гормонального фона и общего состояния здоровья. У людей с аллергическими реакциями может наблюдаться повышенная чувствительность к медным компонентам в сплаве.

Регулярный уход за изделиями с применением специальных чистящих средств поможет избавиться от оксидного налета. Кроме того, рекомендуется снимать украшения во время физических нагрузок и избегать их контакта с косметикой, парфюмерией и бытовой химией.

