Силы противовоздушной обороны отражали атаки с 8:00 до 14:00 по московскому времени.

Российские силы ПВО успешно уничтожили восемь беспилотников украинских Вооруженных сил над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации 4 ноября.

В течение шести часов, с 8:00 до 14:00 по московскому времени, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили восемь дронов ВСУ.

За минувшую ночь силы ПВО ликвидировали 85 украинских дронов в различных регионах страны. Среди них 40 беспилотников были сбиты над Воронежской областью, 10 — над Белгородом, а также 20 дронов в Нижегородской области и несколько других в Курской, Липецкой и Волгоградской областях.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

