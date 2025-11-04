Бывший вице-президент США Дик Чейни скончался на 85-м году жизни

Фото: www.globallookpress.com/Danita Delimont Stock Photograph

Он занимал свой пост с 2001 по 2009 год.

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Дик Чейни умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщает Fox News.

Известно, что бывший вице-президент США страдал от сердечно-сосудистых заболеваний на протяжении большей части своей взрослой жизни. В 2012 году ему была проведена операция по пересадке сердца.

Чейни родился 30 января 1941 года в Линкольне, штат Небраска. Он учился в Йельский университет, но вскоре столкнулся с трудностями адаптации и покинул учебное заведение. Позднее Чейни поступил в Университет Вайоминга, где успешно окончил бакалавриат и магистратуру по политическим наукам. В 1959 году он начал, но не завершил докторантуру в Университете Висконсин-Мэдисон.

В августе 2000 года состоялся национальный съезд Республиканской партии, на котором Джордж Буш-младший и Дик Чейни были официально выдвинуты кандидатами на посты президента и вице-президента США. Победив на выборах 7 ноября того же года, 20 января 2001 года они были торжественно приведены к присяге.

В июле 2002 года, будучи вице-президентом, Чейни оказался в центре расследования, связанного с завышением доходов руководством компании «Халлибертон» в 1998 году. По словам журналиста Ричарда Макгрегора, критики администрации Джорджа Буша-младшего активно осуждали предполагаемые связи (а по их мнению, даже сговор) между Чейни и представителями топливно-энергетического сектора.

Сам Чейни позже признал, что во время второго президентского срока Буша их отношения стали напряженными.

В феврале 2006 года во время охоты Чейни случайно выстрелил из дробовика в известного техасского адвоката и республиканца Гарри Уиттингтона. В 2011 году он выпустил свои мемуары под названием «В мое время: личные и политические мемуары», которые вызвали широкий общественный резонанс.

