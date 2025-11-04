Путин поручил внедрить новые технологии в Арктике в экспериментальном режиме

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

Инициатива направлена на развитие передовых технологий и цифровых решений в регионах страны.

Президент России Владимир Путин поручил внедрить экспериментальный правовой режим для опробования новых технологий в Арктике. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Крмля.

Согласно документу, до февраля 2026 и 2027 годов в регионах, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, предстоит обеспечить применение единого экспериментального правового режима при внедрении инноваций. В первую очередь это касается сфер использования беспилотных систем, развития цифровых платформ, искусственного интеллекта и оборота данных. Также предполагается использование отечественных цифровых платформ для проведения закупок государственных и муниципальных нужд.

Кроме того, президент поручил рассмотреть возможность применения такого же режима на отдельных сухопутных территориях Арктической зоны.

Ранее, 7 октября, на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии началась работа над комплексным проектом развития Арктики. Тогда же были определены меры по усилению научных исследований, направленных на оценку влияния хозяйственной деятельности на экологию региона.

