Путин поручил утвердить дорожную карту по добыче редкоземельных металлов

Президент также распорядился развивать логистику на границе с Китаем и КНДР.

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству страны разработать и утвердить до декабря план мероприятий, направленных на долгосрочное развитие добычи и производства редких и редкоземельных металлов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«С учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий („дорожную карту“) по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов», — говорится в документе.

Президент дал поручение до февраля обеспечить развитие логистических центров на границе с Китаем и КНДР. Также необходимо привести в нормативное состояние автомобильные дороги, ведущие к мостовому переходу через реку Туманная в направлении КНДР.

5 сентября Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации разработать программу развития сектора редкоземельных металлов. Президент подчеркнул, что в стране уже существует система учета запасов этих ресурсов, однако необходимо проводить регулярные проверки на всех этапах, начиная с добычи и заканчивая экспортом концентратов.

