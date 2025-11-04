«Голой выбрасывала вещи из номера»: Лолита рассказала о дебоше в отеле в США

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Полицейские были в шоке.

Певица Лолита Милявская призналась, что устроила дебош в гостиничном номере в Лос-Анджелесе, после чего на место происшествия прибыла полиция. Эту историю она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон».

«В Лос-Анджелесе я разгромила номер, вызвали полицию. Я открыла голая, сказала, что у меня депрессия — я ругалась с бывшим мужем», — рассказала Лолита.

По ее словам, полиция отнеслась к происшествию сдержанно и не стала усиливать конфликт. Певица отметила, что инцидент был вызван острыми эмоциями, а не желанием эпатировать публику.

«Я выбрасывала вещи в окно, что-то там побила… Надо отдать должное моей подруге Тане Овсиенко, которая очень быстро там все это уладила», — поделилась Лолита.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита Милявская стала жертвой мошенников, но быстро справилась с этой ситуацией.

