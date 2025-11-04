Суд установил, что Долина была введена в заблуждение при продаже квартиры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сделка может быть признана недействительной.

Хамовнический районный суд Москвы установил, что народная артистка России Лариса Долина в момент продажи своей квартиры действовала под воздействием мошенников и не понимала последствий своих действий. Об этом 4 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на текст судебного решения по иску певицы.

Материалы дела свидетельствуют о том, что договор купли-продажи может быть признан недействительным, поскольку был заключен в состоянии заблуждения. Долина подверглась обману со стороны мошенников, которые убедили ее совершить сделку. Осознав обман, артистка обратилась в суд.

«В силу Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной», — говорится в решении суда.

Сторона, в интересах которой суд признал сделку недействительной, обязана возместить ущерб. Однако конкретные требования по возмещению в судебных документах не указаны.

В августе 2024 года Долина стала жертвой мошенничества: злоумышленники убедили ее продать квартиру в центре Москвы и перевести деньги на якобы безопасный счет. Новым владельцем квартиры стала 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье. В марте текущего года суд, рассмотрев встречные иски обеих сторон, удовлетворил их и взыскал в пользу Долиной более 69 миллионов рублей в рамках уголовного дела.

