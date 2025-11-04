Четыре дома в Нижегородской области повреждены из-за падения обломков БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Урон получили частные постройки и многоквартирное здание.

В Кстовском районе Нижегородской области в результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов повреждены несколько зданий. Об этом 4 ноября сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«По предварительным данным, пострадавших нет. При падении обломков повреждения получили три частных и один многоквартирный дом», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что сейчас на месте происшествия проводятся работы по устранению последствий инцидента, а угрозы для жителей не зафиксировано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за ночь над регионами страны системы ПВО России уничтожили 85 беспилотников украинских боевиков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.