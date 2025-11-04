«Поколениями брали детей за кулисы»: Валерия вступилась за родившую Тодоренко

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица считает телеведущую примером сильной женщины.

Певица Валерия вступилась за телеведущую Регину Тодоренко, которую подвергли критике за то, что она берет на съемки своего месячного ребенка. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон».

Валерия подчеркнула, что подобная практика существовала всегда: актеры и артисты брали с собой детей за кулисы, где они росли среди сцены и творчества, впитывая профессию с детства.

«Поколениями актеры брали с собой детей за кулисы: как дети полка росли. И, кстати, потом они тоже становились актерами. Это прекрасно, замечательно — они познают азы профессии, что называется, с молоком матери», — заявила Валерия.

По словам певицы, рабочие мамы могут совмещать заботу о ребенке с профессиональной деятельностью. Она отметила, что знает множество женщин, которые возвращаются к работе практически сразу после родов, поскольку их профессии не позволяют надолго выпадать из процесса.

«Она молодец большая. Я ей вообще восхищаюсь. Красотка, умница, так держать», — добавила певица, отметив, что восхищается трудолюбием и энергией Тодоренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова в конце сентября родился третий ребенок.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.