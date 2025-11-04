В США полицейский застрелил разыскиваемого за убийство бабушки подростка

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

Мальчику было 13 лет. После случившегося с родственницей он прятался в заброшенном трейлере.

Американский полицейский в штате Северная Каролина смертельно ранил 13-летнего мальчика, который находился в розыске. Подростка подозревали в убийстве его бабушки — 68-летней Конни Линен. Женщина была найдена без признаков жизни в ее доме в городе Рейфорд 31 октября.

Как сообщают журналисты CBS News, когда ребенка заподозрили в преступлении, его объявили в розыск. Спустя некоторое время его обнаружили в соседнем округе — скрываясь, он решил спрятаться в заброшенном трейлере, но правоохранители его все равно вычислили.

Когда стражи правопорядка попытались задержать мальчика, он оказал сопротивление. Схватив деревянную доску, подросток напал на одного из полицейских. Не придумав ничего лучше, тот взялся за оружие, а потом выстрелил.

Шериф округа Родерик Вирджил, комментируя инцидент, назвал происшествие трагической и эмоционально тяжелой ситуацией для всех, кому пришлось в ней участвовать. Теперь правоохранители расследуют смерть ребенка.

Соседи ошеломлены происшествием. Они не могут поверить, что мальчик намеренно лишил жизни бабушку, так как считали семью благополучной. Люди полагают, что череда ошибок могла привести полицию к ребенку, который, возможно, не причастен к гибели родственницы.

