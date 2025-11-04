Самолет-разведчик RC-135U ВВС США был замечен над Черным морем у Крыма

Фото: © РИА Новости

Маршрут военного судна начался с авиабазы в Великобритании.

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135U, вылетевший из Великобритании, проследовал над Черным морем, затем развернулся рядом с городом Сочи, после чего направился в сторону Европы. Об этом сообщают журналисты РИА Новости со ссылкой на информацию с интернет-портала Flightradar24.

В материале уточняется, что разведывательное судно Boeing RC-135U вылетело с британской авиабазы в Милденхолле. Далее оно проследовало через воздушное пространство нескольких стран, в том числе Нидерландов, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии. В небе над Черным морем самолет показался у границ Крыма.

Долетев до пункта, с которого можно было направиться к Сочи, он развернулся и последовал в обратном направлении. Позже самолет-разведчик пролетел мимо границы между Чехией и Германией, дальнейший обратный путь пролегал над немецкой территорией.

Прежде журналисты финского телеканала Yle 9 заявляли, что американская разведка провела наблюдательный полет в воздушном пространстве Финляндии. Судно было замечено недалеко от границы с Россией. Оно тоже вылетело с британской авиабазы, на этот раз Уэддингтон, и пересекло воздушное пространство Дании и Швеции.

