Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Пекине

В Пекине стартовала двусторонняя встреча Мишустина и Си Цзиньпина
Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов
Двухдневный визит премьер-министра в Китай подходит к концу.
Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин начали двустороннюю встречу в Пекине, беседа проходит в Большом восточном зале в Доме народных собраний.
Двухдневный визит Мишустина в Китай подходит к концу.
В начале встречи глава российского правительства и председатель КНР обменялись рукопожатием и сфотографировались, затем перешли к обсуждению.
В делегации Мишустина — вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев и Александр Новак, посол России Игорь Моргулов, а также ряд министров и зампред Центробанка.
