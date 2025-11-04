Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Пекине

В Пекине стартовала двусторонняя встреча Мишустина и Си Цзиньпина

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

Двухдневный визит премьер-министра в Китай подходит к концу.

Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин начали двустороннюю встречу в Пекине, беседа проходит в Большом восточном зале в Доме народных собраний.

Двухдневный визит Мишустина в Китай подходит к концу.

В начале встречи глава российского правительства и председатель КНР обменялись рукопожатием и сфотографировались, затем перешли к обсуждению.

В делегации Мишустина — вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев и Александр Новак, посол России Игорь Моргулов, а также ряд министров и зампред Центробанка.

