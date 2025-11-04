Россияне стали покупать почти вдвое больше «умной» техники

«Известия»: продажи умной техники в России с 2024 года выросли почти в два раза

Фото: www.globallookpress.com/Aleksander Polyakov

Покупатели склонны ошибочно относить к «умным» устройствам все, что работают на основе алгоритмов ИИ, даже если у них нет полного искусственного интеллекта.

Продажи бытовой техники с функциями искусственного интеллекта в российских магазинах увеличились на 40% по сравнению с прошлым годом, сообщили «Известия» со ссылкой на ведущих участников рынка.

Глава бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Павел Комаров отметил, что это явление — устойчивый тренд.

«Категория умной техники с ИИ растет как ежемесячно, так и год к году, а покупатели все чаще выбирают модели с расширенным функционалом и автосценариями», — разъяснил он.

Продажи роботов-пылесосов с умными функциями увеличились в годовом исчислении на 32-44%, смартфонов и планшетов с ИИ-функциями возросли на 59%. Кроме того, вырос спрос на умные фены, диктофоны и колонки.

При этом в пресс-службе компании «Ситилинк» отметили, что покупатели нередко ошибочно приписывают некоторые гаджеты к категории «умных», утверждая, что они оснащены искусственным интеллектом. На самом деле такие устройства работают на основе алгоритмов ИИ, но не имеют полного искусственного интеллекта.

