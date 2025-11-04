В США допустили закрытие воздушного пространства из-за шатдауна

Фото: www.globallookpress.com/Silas Stein

Авиадиспетчеры работают без оплаты после приостановки работы правительства 1 октября.

США могут закрыть свое воздушное пространство в случае угрозы безопасности полетов из-за продолжающегося шатдауна. Об этом заявил министр транспорта Шона Даффи.

«Если мы решим, что это небезопасно, мы закроем все воздушное пространство», — сказал он CNBC.

Даффи добавил, что сейчас ситуация не критична, но приостановка работы федеральных органов власти уже создает дополнительные риски для стабильности авиационной системы страны.

На прошлой неделе Федеральное управление гражданской авиации (FAA) было вынуждено замедлить работу многих аэропортов из-за растущей нехватки персонала авиадиспетчеров после приостановки шатдауна 1 октября. Авиадиспетчеры продолжают работать без оплаты.

Сбои в работе аэропортов продолжались и в выходные: в воскресенье вечером FAA временно приостановило полеты в Международный аэропорт Ньюарк Либерти недалеко от Нью-Йорка из-за нехватки персонала. По данным сайта FlightAware, отслеживающего рейсы, из-за этих проблем 9% рейсов в этом загруженном хабе отменили, а 36% задержали

Туристическая отрасль Штатов уже потеряла более четырех миллиардов долларов из-за приостановки работы, сообщили в направленном в понедельник письме законодателям Ассоциация туризма США и сотни других связанных с путешествиями групп и компаний, сообщило агентство Bloomberg.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, из-за приостановки работы правительства федеральные выплаты по продовольственной программе (талоны на еду) в США не поступят вовремя. На это обратил внимание президент Дональд Трамп.

