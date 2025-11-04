Перу разорвало дипотношения с Мексикой из-за убежища экс-премьеру

Фото: www.globallookpress.com/Siegfried Grassegger

Бывшую главу правительства на родине обвинили в попытке госпереворота.

Министр иностранных дел Перу Уго де Села объявил о разрыве дипломатических отношений с Мексикой из-за того, что страна предоставила убежище обвиняемой в мятеже бывшей главе правительства южноамериканского государства Бетси Чавес. Об этом 3 ноября сообщила перуанская газета La República.

«Перед лицом этого акта и учитывая неоднократные вмешательства предыдущего президента в дела Перу, перуанское правительство решило разорвать дипломатические отношения с Мексикой», — заявил Уго де Села.

По данным газеты, Чавес сейчас находится в мексиканском посольстве в Лиме. В материале подчеркивается, что этот шаг свидетельствует о попытках Мексики превратить «виновных в попытке госпереворота» в жертв.

При этом, несмотря на разрыв дипотношений, между странами сохранятся консульские отношения, что означает продолжение защиты прав граждан обеих стран.

