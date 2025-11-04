ВСУ ударили по электроподстанции в Рыльске, без света остались 16 тысяч человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по электроподстанции в Рыльске в Курской области. Об этом 3 ноября сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Враг продолжает варварские удары по нашим энергообъектам. В городе Рыльске в результате удара врага по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения», — написал он.

Из-за аварии без света остались более 16 тысяч абонентов в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах. Все эти населенные пункты получают электричество от рыльской подстанции.

Специалисты энергетических служб уже приступили к ликвидации последствий произошедшего. Хинштейн заверил, что ситуация находится под его личным контролем.

Это не первый удар украинских боевиков по рыльской подстанции за последние дни. Так, 24 октября, ВСУ также атаковали объект. Тогда без электричества остался микрорайон Рыльска и населенный пункт Октябрьское.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции (СВО). Вражеские силы используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные города ракетами.

