Тренер сербского ФК «Раднички» умер после потери сознания на матче

Наставнику было 44 года.

Главный тренер сербского футбольного клуба «Раднички» Младен Жижович скончался в возрасте 44 лет после того, как потерял сознание во время матча 14-го тура чемпионата Сербии. Об этом сообщил сербский портал Telegraf 3 ноября.

По информации издания, Жижовичу стало плохо прямо на поле, и он упал во время игры. На место происшествия быстро прибыла скорая помощь, которая забрала тренера в больницу, но спасти его не удалось.

Жижовичу стало плохо на 22-й минуте выездного матча между «Радничками» и командой «Младост». Игра была прервана при счете 2:0 в пользу гостей на 44-й минуте.

Младен Жижович родился 27 декабря 1980 года в Рогатице. Он был бывшим футболистом и тренером Республики Сербской и играл на позиции атакующего полузащитника. За игровую карьеру выступал за несколько клубов — «Радник» из Биелины, «Рудар Углевик», «Зриньски Мостар», «Тирану», «Борац» из Баня-Луки и «Младост» из Рогатицы.

В 2008 году он сыграл четыре матча за сборную Боснии и Герцеговины.

Тренерскую карьеру Жижович начал в «Раднике» из Биелины (2017–2019), позже руководил «Зриньски Мостаром» (2019–2020), «Слободой Тузлой» (2021–2022) и «Борацем» из Баня-Луки.

