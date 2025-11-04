Румыния купила у Нидерландов 18 F-16 за один евро

Румыния и Нидерланды подписали контракт о передаче 18 F-16 за один евро

Фото: Reuters/RITZAU SCANPIX

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Использовать для боевых задач самолеты не будут.

Румыния и Нидерланды заключили межправительственное соглашение, по которому Бухарест получит 18 истребителей F-16 Fighting Falcon за символическую цену в один евро.

«Эти самолеты, находящиеся в составе Центра подготовки пилотов для полетов на F-16 в Фетешть, станут собственностью румынского государства по цене в один евро», — сообщило Министерство обороны Румынии.

Однако, несмотря на символическую цену, румынская сторона обязуется оплатить налог на добавленную стоимость в размере 21 миллиона евро, исходя из общей стоимости истребителей и пакета логистической поддержки в 100 миллионов евро.

«Центр подготовки летчиков для полетов на истребителях F-16 превратил Румынию в европейский хаб для всех государств, которые имеют или будут иметь такие самолеты», — заявил румынский министр обороны Йонуц Моштяну.

По условиям соглашения, Румыния обязуется предоставить места в Центре подготовки пилотов для летчиков из стран НАТО и других партнеров. Истребители будут использоваться исключительно для учебных целей и не предназначены для боевых операций.

Румыния начала получать истребители F-16 от Португалии в 2016 году. На сегодняшний день страна эксплуатирует около 50 таких самолетов. Центр подготовки пилотов F-16 создали также для подготовки украинских летчиков в рамках военной помощи Киеву.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, американский многоцелевой истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, который призван заменить устаревающие F-16, на деле оказался слишком дорогим и переоцененным.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.