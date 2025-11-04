Посла России вызвали в МИД Италии
Посла России Парамонова вызвали в МИД Италии
О причинах приглашения дипломата не сообщается.
Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России Алексея Парамонова. Об этом 3 ноября сообщили в ведомстве РИА Новости.
«МИД вызвал посла России в Италии», — проинформировал собеседник агентства.
Также в российском диппредставительстве подтвердили эти сведения.
Как ранее сообщал 5-tv.ru со ссылкой на миланскую газету Corriere della Sera, три страны — Бельгия, Италия и Франция — не поддержали позицию большинства стран Евросоюза по поводу замороженных санкциями российских активов, которые планировали направить на поддержку Украины. По информации журналистов, причиной стало отсутствие единого мнения, как распределять российские деньги — около 140 миллиардов евро.
