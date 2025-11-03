Mazda Motor лишилась права выкупа своих активов в России

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Японская компания не воспользовалась этим правом в оговоренный срок.

Японская компания Mazda Motor была лишена возможности выкупить свою долю (50%) в совместном предприятии во Владивостоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей «Соллерс». Ранее компания выступала партнером японской стороны.

«Соллерс» не получала никаких предложений или запросов от Mazda относительно реализации опциона, и в текущих условиях мы не видим в этом необходимости», — отмечается в материале.

Уточняется, что решение принято в связи с тем, что Mazda Motor не воспользовалась правом выкупа доли в установленный срок.

Не секрет, что для японцев потеря российского рынка — большие убытки. Не все хорошо и у немецкого автопрома. Ранее сообщалось, что Volkswagen несет рекордные убытки.

Немецкий концерн закончил третий квартал в минусе более чем на миллиард евро. Последний раз такие проблемы были во время пандемии. Теперь же прибыль падает по целому ряду причин. Так, по компании ударил кризис в дочерней Porsche, и, что еще важнее, автогиганта поразили американские пошлины.

