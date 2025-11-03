У сэра Энтони Хопкинса нашли признаки психического расстройства

Фото: www.globallookpress.com/CAP/TFS

Актер, сыгравший одного из жутчайших маньяков кинематографа, сознался в своей одержимости.

Британский актер Энтони Хопкинс страдает от психического расстройства. Впрочем, точнее будет сказать, что сам артист просто живет с этой особенностью и полностью ее принимает, а вот его супруга Стелла Арройяве немного обеспокоена. О чем и сообщила благоверному, когда в очередной раз заметила яркое проявление недуга. Жена обнаружила у Хопкинса признаки синдрома Аспергера, входящего в число нарушений аутистического спектра.

«Я одержим цифрами. Я одержим деталями. Я люблю, чтобы все было по порядку. И запоминать. Стелла посмотрела на это и заявила: „У тебя, должно быть, синдром Аспергера“», — сообщил актер в интервью The Sunday Times.

Стоит отметить, одной из самых ярких ролей сэра Энтони Хопкинса стала роль человека с очевидным психическим расстройством. Речь идет о персонаже фильма «Молчание ягнят» 1991 года — Ганнибале Лектере. Этот киноманьяк вошел в историю индустрии. А сам артист до сих пор отвечает на вопросы журналистов о том, как ему удалось воплотить на экране такой жуткий образ.

При этом Хопкинс не согласен с женой, заметившей подозрительную особенность и вообще считает самодиагностику психических расстройств бессмысленной. Он уверен, что такие нарушения, как синдром гиперактивности и дефицита внимания (СДВГ), обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) или синдром Аспергера — это просто часть человеческой жизни.

По мнению Хопкинса, в современном мире стало модно вешать на людей ярлыки, связанные с ментальными проблемами и даже серьезными психическими заболеваниями. Но он все равно не понимает, зачем это делать.

