Вучич объявил о проведении досрочных выборов
Фото: www.globallookpress.com/Dts Nachrichtenagentur
Президент Сербии указал и на причину такого решения.
Президент Сербии Александр Вучич объявил о проведении досрочных выборов в стране из-за протестов. об этом сообщает Srbija Danas.
Голосование, пишет издание, ссылаясь на слова главы государства, должно пройти до истечения текущего срока полномочий парламента республики — они заканчиваются в декабре 2027 года.
Точная дата проведения выборов не известна, она будет определена позднее.
Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал об иностранном финансировании протестов в стране. Его слова публиковал 5-tv.ru. Вучич признал, что в Сербии существует раскол в обществе, однако, по его словам, демонстрации не являются выражением этого разделения. Более того, сербский лидер назвал акции протесты проявлением так называемого астротурфинга, когда политически мотивированные и финансируемые извне демонстрации пытаются представить как стихийное народное движение.
Глава государства также подчеркнул, что виновные в разжигании протестного движения в будущем станут известны.
