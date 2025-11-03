Фото: www.globallookpress.com/Dts Nachrichtenagentur

Президент Сербии указал и на причину такого решения.

Президент Сербии Александр Вучич объявил о проведении досрочных выборов в стране из-за протестов. об этом сообщает Srbija Danas.

Голосование, пишет издание, ссылаясь на слова главы государства, должно пройти до истечения текущего срока полномочий парламента республики — они заканчиваются в декабре 2027 года.

Точная дата проведения выборов не известна, она будет определена позднее.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал об иностранном финансировании протестов в стране. Его слова публиковал 5-tv.ru. Вучич признал, что в Сербии существует раскол в обществе, однако, по его словам, демонстрации не являются выражением этого разделения. Более того, сербский лидер назвал акции протесты проявлением так называемого астротурфинга, когда политически мотивированные и финансируемые извне демонстрации пытаются представить как стихийное народное движение.

Глава государства также подчеркнул, что виновные в разжигании протестного движения в будущем станут известны.

